任天堂は、Nintendo Switch 2用ソフトとしてRPG「ゼノブレイド」シリーズの完全新作『ゼノブレイド ジェネシス』を2027年に発売すると発表した。 【画像あり】シリーズ最新作とSwitch 2 Editionのスクリーンショット 本作は『ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション』『ゼノブレイド2』『ゼノブレイド3』で一区切りを迎えた「年代記（クロニクル）」に続く、「創世記（ジェネシス）」と題した新たな