ミソラコネクトは10日、SIMカードを社内Wi-Fiの認証基盤として活用する、企業向け認証サービスの開発を進めていると発表した。2026年度中の正式リリースに向け、事前検証パートナーを募集している。 このサービスは、企業の社内Wi-Fiに接続する際の認証をSIMカードで行えるようにするもの。ミソラコネクトのフルMVNO基盤を活用したソリューションで、社内Wi-Fi接続用の