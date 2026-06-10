全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・大塚の肉料理店『29ロティ』です。料理に合う、食べ手のテンションが上がる物を極薄にスライスされた生ハムをすくうために、先端はなるだけ細い方がいい。ということで、「業務用竹先細天削24センチ」を使うのが、生ハムと熱燗を楽しませる『29ロティ』。『29ロティ』竹の先細、天削。ハムにしっくりきます生ハム3種もりあわせ2000円