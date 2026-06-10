バルセロナは今夏の移籍市場で下部組織出身の2選手を放出する可能性があるようだ。9日、『マルカ』や『アス』など複数のスペインメディアが伝えている。ハンジ・フリック監督のもとでラ・リーガ連覇を成し遂げたバルセロナは、今夏の移籍市場でニューカッスルからイングランド代表FWアンソニー・ゴードンを獲得し前線を拡充。さらにはアトレティコ・マドリード所属のアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレス、マンチェスター・