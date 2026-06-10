無念の離脱後、想いを明かした。オランダサッカー協会（KNVB）は現地６月８日、北中米ワールドカップに臨むオランダ代表に選出されていたユリエン・ティンベル（アーセナル）が、本大会を欠場すると発表した。所属クラブのアーセナルでも主力として活躍するティンベルは、３月中旬から鼠径部の怪我で戦列を離れ、５月30日のチャンピオンズリーグ決勝で復帰していた。しかし、KNVBの医療チームは、鼠径部の負傷は十分に回復