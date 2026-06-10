俳優の平愛梨さんは6月9日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子の成長を感じられる、日常の様子を公開しました。【写真】食事の準備を手伝う息子「愛梨ママ素敵です」平さんは「私とカオスの夜ごはん」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、色とりどりのおかずが並んだ夜ご飯のショットです。2枚目は「作り終えてテーブルに並べてキッチン片付けてたらバンビーノが食べやすいように海苔で巻いてくれてた」時の様子。「バンビー