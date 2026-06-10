11日（木）は広い範囲で晴れますが、関東はまだ雲が取れにくい予想です。午後は大気の状態が不安定となり、北海道や西日本の日本海側で、にわか雨や雷雨の所がありそうです。天気の急な変化、落雷や突風に注意してください。沖縄は朝晩を中心に激しい雷雨の所があり、12日（金）にかけて総雨量が多くなりそうです。最低気温は、今の時季としては低めで、関東から西は18℃前後の所が多そうです。朝はまだ空気がひんやりでしょう。一