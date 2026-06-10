「明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味 今だけ！ガーリックマヨネーズ20％増量」明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味 今だけ！ガーリックマヨネーズ20％増量」を、6月中旬から数量限定で順次出荷する。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始した。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み