ピップの着圧レッグウェアブランド「スリムウォーク」は、TOSMAXとのライセンス契約によるシューズ「美脚ヒールアップインソールCOLLECTION」から、6種の新商品を発売する。6月10日にランニング＆ウォーキングスニーカーを4種、6月25日にナースシューズを2種、順次発売する。TOSMAXから、Amazon限定で販売を開始する。「美脚ヒールアップインソールCOLLECTION」は、スリムウォーク独自の「美脚ヒールアップインソール」を内蔵する