高市首相は衆議院選挙などでの誹謗中傷動画の作成をめぐり、自身の秘書が去年、オンライン会議に出席し、「国民の声を聞くために検討しているという企画の紹介を聞いた」と明らかにしました。中継です。高市首相は、国会答弁で、秘書に改めて確認したところ、オンライン会議への出席が確認できたと述べました。そのうえで、先週の答弁で否定していた週刊誌の記事内容に対する答弁も修正しました。高市首相 「秘書本人に音声を確認