「アイスボックス＜ソルティライチ＞」森永製菓は、カップ入りかちわり氷「アイスボックス」ブランドから、昨年発売し好評を得た「アイスボックス＜ソルティライチ＞」を、6月15日からドラッグストアルートで期間限定再発売する。「アイスボックス＜ソルティライチ＞」は、汗をかいた身体にぴったりの、さっぱりとしたソルティライチ味のかちわり氷。素早くクールダウンでき、汗で失われる水分・塩分（食塩相当量として）も補給で