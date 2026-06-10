スペインの世界遺産サグラダ・ファミリアのメインタワー、「イエスの塔」が完成を迎え、設計したアントニ・ガウディの没後100年となる10日、式典が行われます。現地のバルセロナにあるサグラダ・ファミリアの前、NNNバルセロナ・佐藤篤志記者が中継でお伝えします。サグラダ・ファミリアは、140年以上建設が続く“未完の教会”として知られていて、まだ“建設中の世界遺産”でもあります。この教会には、18本の塔がありますが、そ