日本バレーボール協会(JVA)は10日、公式サイトを更新。海外出身の女子選手が日本国籍を取得する際に虚偽の上申書を作成した問題について、「特別調査委員会」に調査を委託すると発表した。同サイトで「公益財団法人日本バレーボール協会では「上申書」提出に関する一部報道を受け、再調査を開始し、情報整理、関連書類の確認を行ってまいりました。その結果、事実関係の確認及び原因分析を行うため外部弁護士2名及びコンプライ