モルテンは、小中学生を主な対象とした暑熱対策アイテムの第二弾として、「冷感ポンチョ」を7月1日から順次出荷を開始し、公式オンラインや全国のスポーツ用品店などで販売する。第一弾として展開している、「アイスゲームベスト」「インナーキャップ」「アウトドアミストファン」に続く新商品となる。近年、地球温暖化による気温上昇や猛暑日の増加によって、スポーツ現場における暑熱対策の重要性はますます高まっている。特に夏