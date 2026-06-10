新横浜プリンスホテルは、ぬいぐるみと一緒に写真撮影や旅行を楽しむ“ぬい活”需要の高まりを受け、宿泊プラン「ときめく推し空間〜“ぬい”ドレスアップステイ〜」を6月20日〜2027年3月31日まで販売する。予約は6月15日正午から受け付ける。【写真】7色から選べる！推し色で装飾された客室など、宿泊イメージ近年、推しやお気に入りのぬいぐるみと過ごす“ぬい活”がSNSを中心に人気を集めている。同ホテルでは、大切な“推