フリーアナウンサーの杉崎美香（47）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。2人の子供について語った。杉崎は03年放送開始のフジテレビ朝の情報番組「めざにゅ〜」初代メインキャスターとして知られている。プライベートでは15年に結婚し、16年5月に第1子男児、25年8月に第2子男児を出産した。子育ては「何も思い通りにはいかないよね」と言い、現在子供は「10歳になったばかりの小学4年