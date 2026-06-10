「Cold Brew Coffee（コールド ブリュー コーヒー）・コスタリカ」イメージミカド珈琲商会は、例年好評につき、「Cold Brew Coffee（コールド ブリュー コーヒー）・コスタリカ」を季節限定で発売する。「Cold Brew Coffee （コールド ブリュー コーヒー）・コスタリカ」では、簡単に本格的な「コールド・ブリュー・コーヒー」（＝水出しアイスコーヒー）を作ることができる。生豆生産国はコスタリカ、精製場（マイクロミル）と農