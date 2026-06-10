SNSで高額な副業収入をうたって勧誘か。詐欺容疑であわせて男女41人を逮捕です。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、大阪市淀川区の会社役員・松村真吾容疑者(29)ら男女22人です。 警察によりますと、松村容疑者らは今年3月、大阪府の50代の女性に対し「講師の指示通りにすれば高額収入を得られる」などとウソをつき、副業収入を得るための講習代金名目で、現金約51万円をだまし取った疑いがもたれています。 このほかにも同様の手口