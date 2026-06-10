セブン‐イレブン・ジャパンは、きょう6月10日の「スムージーの日」に合わせ同日限定で、「セブンカフェ スムージー」が全品半額となるセールを実施。SNSには大きな反響が寄せられている。【写真】いろんな種類があってうまそう…セブン‐イレブンが発表した「スムージー」マップ「セブンカフェ スムージー」は、健康志向の高まりや手軽にフルーツを楽しみたいニーズを背景に人気を集めている。今回のキャンペーンは、より多くの