文化放送の水谷加奈アナウンサー（58）が10日、パートナーを務める文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に出演。10代の時に「女に目覚めた」衝撃の作品を明かす場面があった。この日のゲストは歌手で女優の小柳ルミ子。今年3月にはデビュー55周年記念CDも発売された大ベテラン。そんな中、水谷アナは「私、10代の時に『白蛇抄』を拝見して、それで女に目覚めたんです、実は。“すごい！”と思って」