5月25日から放送が始まったローソンの新CM『超ハッピーすぎ！チャレンジ篇』。NHK連続テレビ小説『風、薫る』のWヒロイン・上坂樹里（20）やM!LKの佐野勇斗（28）、ヒコロヒー（36）が新たに加わり、川栄李奈（31）が新店長に転身するなど、大幅なキャスト刷新が話題を呼んでいる。【写真】すっかり「りんご娘」感が消えた王林の“セクシー”ショットその一方で、これまでクルー役として親しまれてきた王林（28）と、店長役だ