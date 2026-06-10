阪神、ロッテでプレーした鳥谷敬氏（44）が9日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。子供に野球の才能があるかどうかの“見抜き方”を明かし、スタジオを驚かせた。19歳の長男を筆頭に4男1女のパパだが、自身の子供には野球をやってほしくないという。「確率も悪いし難しいので。しかも親が活躍していると子供が活躍するってあんまりないんですよ」と説明すると、MCの明石家さんまも「親子で活躍す