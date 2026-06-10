宮城県議会は10日、インターネット上の誹謗中傷や偽情報防止に向けた条例の骨子案をまとめ、公表した。被害者からの申し出に基づき、知事が不適切投稿の削除を交流サイト（SNS）の事業者に要請できる仕組みなどを盛り込んだ。憲法が保障する「表現の自由」に配慮し、罰則規定は設けないとしている。昨年の知事選でデマが横行したことを受け、検討していた。骨子案では、人種や性的指向といった属性を理由に差別的扱いを助長す