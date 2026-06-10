【漫画】本編を読む「交際ゼロ日婚」と聞くと、ふたりにどんな事情があるのか気になるところだが、本作の結婚理由は、作品タイトル通り、猫である。『ねこ婚猫のための交際ゼロ日婚』（たけみゆき/KADOKAWA）は、猫好きの女性と男性が、恋愛でも打算でもなく、ただ「猫を守るため」に夫婦となった生活を描いた物語だ。主人公の珠子は40歳の独身女性。ある日インフルエンザで寝込んだとき、孤独死への不安が頭をよぎる。だが自