巨人・田中将大投手があす11日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク）に先発する。移籍後初となる古巣との対戦へ向けてキャッチボールなどで調整を終えると「さまざまな本当に思い出のある球場で、またこうして投げられることをうれしく思います」と語った。楽天本拠地での登板は、先発した24年9月28日のオリックス戦以来。仙台のファンにも勝利を届けるため「やはりたくさん背中を押してもらいましたし、ユニホームが替わって