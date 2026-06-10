埼玉県川越市のホームページが更新されました。【映像】「遺憾というほかない」“無許可モスク”に市長が声明「本市大字下赤坂地内の建築物（モスク）について本市の大字下赤坂において、地目が山林の市街化調整区域であるにもかかわらず、市に無許可で建物が建築され、モスク等として利用されていた件につきましては、多くの皆さんに多大なるご心配をおかけしています。市としては、令和6年10月に本件の違法建築工事を覚知して