＜ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア（SSFF＆ASIA）2026アワードセレモニー＞◇10日◇LINE CUBE SHIBUYAアンバサダーのLiLiCo（55）が、あでやかな着物姿でレッドカーペットに登場した。帯は「小田井の母からいただきました」と、夫の小田井涼平（55）の母、義母からもらったものだと明かした。一方で「お母さんとは、仲良いんですよ。小田井とは、あまり仲良くないんですけど」と笑いを誘いつつも「こちらは夫