担当領域による意識のすれ違いをなくすにはどうすればいいか。14年間残業ゼロを徹底するアクシア代表の米村歩さんは「『体験の表側』を見ているデザイナーと、画面の裏側に広がる『構造』を見ているエンジニアでは、見えている世界が違うゆえに、ちょっとした言葉のすれ違いがプロジェクトの炎上を招くことがある。両者が分かり合うためには、裏側の世界を見える言葉に翻訳することが必要だ」という――。※本稿は、米村歩『「技術