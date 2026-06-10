誕生日は人生にどれほど影響するのか。東京大学経済学部教授の山口慎太郎さんは「日本では、生まれ月による月齢差が、教育年数や所得の差として固定化されやすい。これは本人の能力や努力の問題というより、制度の問題として理解すべきだ」という――。（第2回）※本稿は、山口慎太郎『「早生まれ」は損なのか』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／shironagasukujira※写真はイメージです - 写真＝i