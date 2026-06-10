町内会長から届いた手紙に「役員を免除する場合は1万円を支払ってください」と書かれていたら、驚く人も多いでしょう。町内会は任意加入の団体と聞く一方で、地域で暮らす以上、役員や当番を完全に断るのは気まずいものです。 役員免除金を必ず払う義務があるかどうかは、町内会の規約や総会での決定、加入時の合意、金額の妥当性によって変わります。まずは「どのルールに基づくのか」を確認することが大切です。