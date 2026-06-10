2025年の合計特殊出生率は1.14で、過去最低を更新した。なぜ少子化は止まらないのか。文筆家の御田寺圭さんは「共働きしながら複数人の子を持つのは現実的に無理なのではないかという声がSNSでは見られる。少子化対策の前提が問い直されているのではないか」という――。写真＝iStock.com／bernie_photo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bernie_photo■「共働き・子ども複数人は無理」の声先日発表された最新の人口動態統