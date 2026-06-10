「『大丈夫だよ』と言ってくれたのが、すごくうれしかった」――。岩瀬洋志が、初共演となった杉咲花と多部未華子との撮影を振り返った。緊張してセリフを噛んでしまった時にかけてもらった言葉が、心に残っているという。岩瀬洋志○岩瀬洋志のためにサプライズでパフェを用意Prime Original 新ドラマシリーズ『クロエマ』(6月12日より世界独占配信 全5話 毎週金曜日に配信)の配信記念スペシャルイベントが9日に都内で行われ、杉咲