1993年に放送されたドラマ「ダブル・キッチン」。本作は、二所帯住宅の難しさと、そこに巻き起こるドタバタ騒動を、ホームドラマチックにコミカルに描いたドラマ。当時、ホットな話題であった嫁姑同居を取り上げたトレンディものだったそうだ。物語は、新婚夫婦を軸に、親や兄弟だけでなくその家に出入りする人たちを巻き込みながら、嫁姑の問題や「理想の家族像」をほのぼのとした笑いと涙で描いていくといったもの。その魅力は幅