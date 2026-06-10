「軍と警察が護衛にあたる」いよいよ本番モードだ。【写真】日本人や韓国人を排除、海外サッカー界の悪しき慣習北中米W杯開幕を2日後に控えた6月10日（日本時間）、大会初日にチェコとの初戦を戦う韓国代表が、現地入り後初めて非公開練習を実施した。ベースキャンプのトレーニング施設があるメキシコ・グアダラハラ近郊サポパンの「チーバス・ベルデ・バジェ」へ向かう進入路には、現地警察官2人が配置されていた。厳重な警備体制