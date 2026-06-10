入隊中の俳優イ・ジェウクが、歌手デビューを果たした。イ・ジェウクは6月9日、自身のSNSを通じて新曲『SHADOW』のライブクリップティーザー映像を公開した。【写真】カリナとイ・ジェウク、1カ月で破局イ・ジェウクの新曲『SHADOW』は、別れた後も愛の残像から抜け出せない感情を描いた楽曲で、2AMのイム・スロンがプロデュースに参加し、完成度を高めた。力強いバンドサウンドと、ロックテイストあふれるイ・ジェウクの伸びやか