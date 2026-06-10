女優のキム・テリが、ドラマ『二十五、二十一』の撮影当時の写真を公開し、ファンの注目を集めている。キム・テリは6月10日、自身のSNSに「幸せだった瞬間をよみがえらせて」というコメントとともに、3枚の写真を投稿した。【写真】「待って無理！」キム・テリの“肌見せ姿”公開された写真には、2022年に放送されたドラマ『二十五、二十一』の撮影現場で、共演したナム・ジュヒョクと並んで写る姿が収められている。『二十五、二