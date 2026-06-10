【モデルプレス＝2026/06/10】タレントの矢口真里が6月9日、自身のInstagramを更新。ヘアカットのビフォーアフターを披露し、反響を呼んでいる。【写真】2児の母43歳元モー娘。「ばっさりいきましたね」雰囲気ガラリの新ヘア◆矢口真里、ヘアスタイルチェンジの様子を公開矢口は「梅雨なので、切りました」とつづり、動画を投稿。ロングヘアを2つに分け、髪の毛を両手で引っ張る動作を行った後、手を離すと肩までのセミロングヘア