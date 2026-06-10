◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、美浦トレセン昨年の有馬記念で１２番人気ながら２着に激走、前走の日経賞７着から巻き返しを狙うコスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は、美浦・坂路での最終追い切りで軽快な走り。好仕上がりをアピールした。ミリオンヴォイス（３歳１勝クラス）を２馬身半追走する形からスタート。格下相手に楽な手