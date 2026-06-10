【カプセル道 機甲戦線 1/100スケールプラキット 第1弾 パラクラックス】 7月 発売予定 価格：1回500円 threezeroとHMAは、カプセルトイ「カプセル道 機甲戦線 1/100スケールプラキット 第1弾 パラクラックス」のテストショット品を初公開した。発売は7月を予定しており、価格は1回500円。 本製品は、threezero×HMAがタッグでおくるカプセルトイシリーズ「