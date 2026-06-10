秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ」が１０日、７月１日スタートのミュージックジャパンＴＶ（スカパー！）「【ホワイトスコーピオン完全ガイド！】初見さんいらっしゃい！〜３か月連続推し所ぜんぶ教えます〜」の収録を都内で行った。２０２３年に結成されたＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮを紹介する番組。１１人（ＣＯＣＯは体調不良により休養中）の魅力を存分にぶつけた。グル