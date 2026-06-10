◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、１１日のヤクルト戦（京セラドーム大阪）に先発する。前回登板となった４日の巨人戦（東京ドーム）では７回１／３を２失点、９奪三振の粘投を見せたが２敗目。「ホームはバファローズファンの方ばかりなので、その人たちの前で投げるというのは特別な気持ちで、うれしい」と、自身３試合ぶり