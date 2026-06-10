今年のオークスで３着に入ったラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が、左前脚の橈側（とうそく）手根骨を骨折したことが分かった。サンデーサラブレッドクラブが１０日、ホームぺージで発表した。全治３か月以上と診断されたが、骨片摘出手術の必要はなく、秋競馬には間に合うようだとしている。今後はエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル）を目標に進めていく方