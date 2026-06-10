岡山後楽園「お田植え祭」撮影：2024年6月 6月14日、岡山後楽園（岡山・北区）で毎年恒例の「お田植え祭」が開催されます。 「お田植え祭」は、古式ゆかしい田植えを現在の人にも体験してもらおうと、1962年から毎年6月第2日曜日に行われている恒例行事です。 当日は、「哲西はやし田植え保存会」「神代郷土民謡保存会」による田植え踊りと太鼓田植の実演が行われます。 また、一般の人も早乙女と一緒に田植えを体験で