◆カーリング日本選手権第４日（１０日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、前回大会３位のロコ・ソラーレは、中部電力に４―９で敗戦。通算１勝３敗で１１日からの２次Ｌに進むことはできなかった。スキップの藤沢五月は「悔しいというよりは、ただ単に実力不足」と淡々と話した。第１エンド（Ｅ）から中部電力のスキップ北沢育恵が周囲のストーンをすり抜けてナンバーワンへ押し込む華麗なラスト