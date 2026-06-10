福岡県の教員採用試験に合格後、偽造した勤務証明書を提出した罪に問われている元中学校講師の男の初公判です。男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。起訴状などによりますと、福岡県春日市の無職、右働滝紅美被告（34）は、福岡県の教員採用試験に合格した後の去年11月、実際には県外の私立学校で1年間、講師として働いた経験しかないにもかかわらず、教諭として6年間勤めていたとする勤務証明書を偽造し、県教委に提