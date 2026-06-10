「熱烈タンタン麺一番亭 津島店」は、愛知県津島市にある担々麺が名物のラーメン店です。看板メニューの担々麺は、店内で仕込む特製ダレが決め手です。定番の【熱烈タンタン麺】をはじめ、辛さを追加できる【スーパータンタン麺】、ごまの風味豊かな【濃厚タンタン麺】、しびれる辛さが特徴の【汁なしタンタン麺】の4種類を展開。辛さや好みに合わせて選べます。また、【塩バターラーメン】【