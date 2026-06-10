阪神・伊藤将司投手が、１１日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発する。１軍マウンドは、開幕カードだった３月２９日・巨人戦（東京Ｄ）以来。２回１／３を６安打３失点で降板し、３０日に出場選手登録を抹消された。４月８日には球団から「左大腿（だいたい）部の筋損傷」のため別メニュー調整を行うと発表されていた。ファームではリハビリを乗り越えて３試合に登板し、勝ち負けはついていないが、防御率１点台と好