元日本テレビの久野静香アナウンサー（３７）が１０日までに自身のインスタグラムを更新し、“古巣”を訪れたことを明かした。久野アナは「少し前に久々の日テレへ日テレの控室に自分の名前があるのいまだにちょっと不思議」とコメントし、楽屋入口に書かれた自身の名前を指さしたショットを公開。「アナウンス部にも顔を出して久しぶりに先輩や後輩のみなさんにご挨拶懐かしくて、嬉（うれ）しい時間でした育休明けの