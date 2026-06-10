アメリカとイランで、新たに緊張が高まっています。ホルムズ海峡でアメリカ軍のヘリコプターがイラン軍に撃墜されたことをきっかけに報復攻撃の応酬が続いているのです。先行きが不透明な中、静岡県内の農業や製造の現場では、これまでにない大きな影響が出ていました。8日夜、ホルムズ海峡で警戒・監視活動にあたっていたアメリカ軍のヘリコプター1機がイラン軍によって撃墜されました。これを受け、アメリカ中央軍は