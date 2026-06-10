11日は変わりやすい天気に。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■晴れても傘の出番天気急変に注意11日（木）は北日本から西日本にかけて晴れる所が多くなりそうです。梅雨入りしている地域でも梅雨の中休みとなるでしょう。ただ、午後は上空に寒気が流れ込んでくるため、大気の状態が不安定となりそうです。北海道から中国地方にかけて、山沿いを中心に急な雷雨に注意が必要です。関東も夕方以降は平野部に雨雲が流れ込ん